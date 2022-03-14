أخبار البورصة المصرية.. تراجع جماعي للمؤشرات و2.3 مليار جنيه خسائر

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات أولى جلسات الأسبوع، على تباين في تراجع جماعي للمؤشرات، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعا بنسبة 0.58% عند مستوى 10419.56 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.29% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1836.79 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2772.24 نقطة متراجعا بنسبة 0.42%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.56%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.56%، ليغلق الجلسة عند 1834 نقطة، وبلغت قيم التداولات 771 مليون جنيه، من خلال التداول على 195.3 مليون سهم وتنفيذ 25439 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 178 سهمًا إذ ارتفع 39 سهما، مقابل انخفاض 70 سهمًا واستقرار 69 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 677.913 مليار جنيه، بخسائر 2.3 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 23.7 مليون جنيه للمصريين، و258.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات المصرين للشراء بصافي 282.5 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لدعم 10350 نقطة

ومن جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، إن استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية، يواصل الضغط على المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» نحو الهبوط ومخاوف من تصاعد الأحداث للأزمة الراهنة.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة، يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، مدعوماً باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1800 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أنه استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بضغط من الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة التي شهدت تراجعا قوية في الفترة الأخيرة.

ويتوقع عيد، أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 1800 نقطة، وفي حالة ارتداد المؤشر والارتفاع مرة أخرى، يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1860 نقطة، وباختراقه ويستهدف مستوى المقاومة الثاني عند 1900 نقطة.