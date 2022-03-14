غرفة الحبوب: رغيف العيش سيظل مدعوما للمواطنين بسعر يلائم الدخل

يترقب السوق المصري، قرارات تدعم أسعار السلع الأساسية والتموينية، خاصة في ظل الظروف العالمية المحيطة، حيث اجتمع وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة توفير القمح للمطاحن المحلية، ووضع آليات تنظيمية للسوق تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

«الوليلي»: الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بتوفير السلع الأساسية

من جانبه، قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ الدولة تهتم بتوفير السلع الأساسية لمواطنيها، خاصةً رغيف الخبز، بأسعار تناسب جميع الفئات، في ظل الظروف العالمية الراهنة التي دفعت سعر مواد التموين والسلع الاستهلاكية للارتفاع نتيجة توقف الإمدادات وسلاسل التوريد، وبالتالي نقص المعروض.

جهود وزارة التموين لضبط الأسواق المحلية

وأضاف «الوليلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من أبرز جهود وزارة التموين خلال الأزمة الحالية، محاولة ضبط الأسواق الداخلية وتوفير القمح للمطاحن المحلية، وبالتالي توريد الدقيق إلى المخابز بأسعار مخفضة، مؤكداً أنَّ ذلك سيصب في مصلحة المواطن المصري بتلقيه خبز مدعم بأسعار تتلاءم مع الدخول.

أكد أنَّه لا تزال روسيا، هي المورد الرئيسي والأول للقمح إلى مصر، وعلى مدار سنوات عديدة تحاول استمالة الجانب المصري لموقفها في الحرب، وذلك عبر الحفاظ على توريد القمح للسوق المصرية، والالتزام بالاتفاقيات التجارية، فالقمح سلعة أساسية للسوق المحلية.

استقدام حمولتي قمح روسي بوزن 110 آلاف طن منذ أيام

كشف «الوليلي»، أنَّه تم استقدام مركبين بهما حمولة قمح مستورد من روسيا منذ أيام، وتزن الحمولة الواحدة ما لا يقل عن 50 ألف طن، والحمولتين تزنا 110 آلاف طن قمح، موضحًا أنَّ التعاقدات واتفاقيات توريد القمح لمصر مع روسيا أو أوكرانيا لم تتوقف، وما تم التعاقد عليه جاري تنفيذه بالفعل.

وتابع: «لكن رغم تأثير الأحداث العالمية الملحوظة، إلا أنَّ الأجهزة الرقابية على الأسواق لا تقف مكتوفة الأيدي أمام الانفلات السعري، وسيتم التعامل مع الحدث بما يتناسب مع الوضع الحالي، ولن يسمح للتجار زيادة الأسعار عشوائياً بدون تنسيق».