زينة تحيي ذكري وفاة والدها.. «قلبي مات وضهري اتكسر»

تحيي الفنانة زينة ذكرى وفاة والدها، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشرت له صورة معلقة عليها: «زي النهاردة من 14 سنه قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا راح اللي كان بيحبني بجد وكان كل حياتي ومستقبلي كان الفرحة اللي في حياتي».

وأضافت زينة: «أنا بكتب هنا علشان عاوزاكوا تدعو له لو بتحبوني، ده أبويا وكان وما زال بالنسبة ليا أحن وأطيب وأطهر وأجدع أب وراجل شفته في حياتي، ممكن تقروا له الفاتحة، (رضا ابن فاطمة) وادعوا معايا يارب تكون في الجنة يا بابا».

زينة شاركت مؤخرا في مسلسل «كله بالحب»

وشاركت مؤخرا زينة في مسلسل «كله بالحب»، وتدور أحداث المسلسل حول محامي يدعى «صبحي»، يجند الفتاة دهب وشقيقها شربيني لكي يشاركاه في عمليات نصب واحتيال يقوم بها، وفي إحدى المرات يطلب المحامي صبحي من دهب الزواج من طارق، لكي تستطيع أن تطرد زوجته السابقة من الفيلا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد صلاح السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، نور قدري، يوسف عثمان، مصطفى درويش، أحمد الهواري، هالة فاخر، سلوى محمد علي، محسن منصور، من تأليف محمد الشخيبي، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

مشاركة زينة في مسلسل «جمع سالم»

وشاركت زينة في مسلسل «جمع سالم»، بطولة المسلسل دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، محمد عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، أيمن عزب، سلوى خطاب، أحمد النمرسي.

ويناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب الدكتورة مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.