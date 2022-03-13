«صحة الدقهلية»: ندرس إعادة تشغيل المستشفيات وتخفيض أسرة عزل كورونا

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا بمديري المستشفيات لمناقشة تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حول خطة إعادة تشغيل المستشفيات بالشكل الطبيعي وخفض عدد أسرة العزل نظرا للانخفاض الملحوظ في أعداد مرضى كورونا.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير إدارة الطب العلاجي ومديري إدارات الطب العلاجي.

«مكين»: الارتقاء بمستوى مديري المستشفيات إلى التميز

وأكد الدكتور شريف مكين ‏دعمه وتعاونه مع الجميع للارتقاء بمستوى مديري المستشفيات إلى التميز في العمل وبذل أقصى مجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عملهم.

وجاء في بيان صحفي بمديرية الصحة بالدقهلية، دراسة إعادة تشغيل المستشفيات بالشكل الطبيعي وخفض عدد أسرة العزل، ومناقشة تفعيل تعاقدات الأطباء والاستعانة ببعض أساتذة الجامعة في بعض التخصصات المهمة لتدريب معظم الأطباء في المستشفيات.

«مكين»: أهمية التعليم الطبي المستمر لدعم الفريق الطبي

وشدد «مكين» على أهمية مثل هذه التدريبات وأهمية التعليم الطبي المستمر لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وزيادة خبراتهم ودعا جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية.

وتحدث وكيل وزارة الصحة عن تفعيل تعاقدات الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية وعلى ضرورة تأمين جميع المستشفيات بأرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأمثل.

وطالب بضرورة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى وأهمية تكثيف المرورات الإشرافية على المستشفيات للوقوف على أوجه القصور ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية ووضع ضوابط لتنظيم العمل لكل إدارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والأطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية.