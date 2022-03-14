ألمانيا تكشف عن مخاوفها من حدوث مجاعة بسبب حرب أوكرانيا

قالت ألمانيا إنّها لديها مخاوف من حدوث مجاعة بسبب حرب أوكرانيا مشيرة إلى أنّها ستفعل كل ما في وسعها لمنع المجاعة جرّاء حرب أوكرانيا، وأعلنت أنّها بصدد تفعيل جميع القوانين اللازمة لتفادي أزمة الجوع في المناطق المعرضة لنقص الغذاء، وذلك على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار القمح، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ19، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين وأكثر من مليون ونصف لاجئ إلى البلدان الأوروبية المجاورة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

ألمانيا تبذل مجهودات لمنع حدوث مجاعة بسبب حرب أوكرانيا

من جهته قال متحدث باسم وزارة الغذاء والزراعة الألمانية في تصريحات صحفية، إنّ حكومة ألمانيا لن تسمح بحدوث مجاعة بأي ثمن بسبب حرب أوكرانيا خاصة أن روسيا وأوكرانيا هما أكبر منتجي القمح في العالم، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

مؤتمر افتراضي لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار القمح في أفريقيا وآسيا

وأشار إلى أنّ ألمانيا استضافت مؤتمرا افتراضيا لوزراء الزراعة في مجموعة السبع يوم الجمعة الماضي، وجاء ذلك المؤتمر بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وناقش أزمة ارتفاع أسعار القمح في أفريقيا وآسيا وتأثيرها على السكان ومخاطر حدوث مجاعة في تلك الدول، بالإضافة إلى تجنب فرض قيود على سوق المواد الغذائية.

تحذيرات من تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

وكانت روسيا قد قررت في وقت سابق من اليوم الاثنين حظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو، فيما أعلنت أوكرانيا حظر تصدير الأسمدة بسبب الحرب الروسية ، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية داخل البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق تحذيراً اليوم الاثنين قال فيه إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا تعرّض الأمن الغذائي العالمي للخطر.