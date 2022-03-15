حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 15-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ مولود برج الميزان من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر، ويتميز مولود البرج بالقدرة على تقدير الجمال ويمتلك قلبا حنونا وحساسا، فهو يتعاطف مع الآخرين بدرجة كبيرة في مختلف أمور الحياة، ويمتلك مولود البرج مزاجا متزنا ومن الصعب أن يعكر مزاجه من أجل أي شيء آخر.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الميزان بضرورة الحذر من شحذ الطاقة والحماس حيث أن القمر في منزلك الحادي عشر، لذا عليك التقدم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

اليوم تظهر مشاعر إيجابية لذا عليك أن تعرف كيف تؤثر فيمن تحب، وتستغل لذلك لعلاقة ناجحة مع أحبائك وأصدقائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات امرأة برج الميزان

وتتسم امرأة برج الميزان بالأسلوب الجدالي فهي تدافع عن أي قضية بشكل جيد من خلال أسلوبها الجدالي المميز، وتشعر بالسعادة عندما تشعر أنها محبوبة من الغير، وتستطيع التعامل بأريحية مع مختلف الأشخاص كل شخصية بطريقة تناسبها، كما أنها تحب التعليق على أي شيء حولها وتصحيح الأخطاء، وتسعى لتحقيق التوازن في مختلف أمور الحياة من حولها.

كما أنها تجد صعوبة في إخفاء مشاعرها وتقول ما يدور بخاطرها دون أي تردد، كما أنها تحب التحدث في كل مايزعجها مع مختلف الأفراد من حولها، وتنجذب للرجل المهذب الأنيق فهي تكره التطاول من الغير أو التعامل بشكل غير لائق.