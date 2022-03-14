حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. خيال خصب وحماس

يعرف عن المرأة مولود برج الميزان أنها تتمتع بذكاء اجتماعي تنجح دائما في بيئة العمل المحيطة بها، لذلك تجدها تتقلد مناصب في السلك الدبلوماسي، أو العمل كمساعدة أو مترجمة، أو مندوبة مبيعات، في الضيافة وخدمة العملاء، كما تنج في تنظيم الحفلات وتحديدًا الزفاف، إذ يعتبر هذا المولود النسائي قائدة بالفطرة لذلك تجدها مديرة ممتازة.

كما أن مولودة برج الميزان تهوى العمل في بيئة مفتوحة لا تجيد العمل بين أربع حوائط، حيث تطلق العنان لخيالها للإبداع، ودائما ما تفضل قضاء وقت فراغها خارج المنزل، وتقدر الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج لمولود برج الميزان على مستوى الوظيفة والعمل، إن القمر بمنزل المشروعات يمدك بالخيال الخصب وبالحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي والاجتماعي والعائلي، فالمريخ في منزل الحب عزيزي مولود الميزان يمنحك أوقاتا طيبة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

صفات سيدة برج الميزان

وتملك سيدة برج الميزان الكثير من الصفات التي تميزها عن غيرها ومنها أنها شخصية جذابة وتتمتع بجمال داخلي فضلا عن تمتعها بذكاء فطري وإنسانية كبيرة تجعل كل من يتعامل معها يلمسها بها.