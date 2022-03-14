حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. نظم أفكارك ولا تتسرع

دائما يبدع مولود برج العقرب في المهن التي تحتاج للتركيز والتفكير العميق، فضلا عن المجهود، كالجراحة أو الطب أو العمل في مسرح جريمة مع المباحث الجنائية، فضلا عن المهن التي تحتاج إلى مستوى عالٍ من السرّية، كعميل سرّي، أو عنصر في هيئة دولية أو حكوميّة لإدارة الأزمات وأخيرا ينجح كثيرًا هذا المولود بالعمل في الإدارة المالية كونه يجب التحدي والتحقيق.

ويحرص مولود برج العقرب لاقتحام سوق العمل بدخول الوظائف التنافسية التي تدفعهم للتقدم والتطور بشكل مستمر، فضلا عن أنهم يبرعون في إنشاء عمل خاص وتحقيق النجاح الساحق به، كما أنه يحتاج بعض الوقت لتنظيم أمور حياته، ويحب الأجواء الشتوية والممطرة.

ومن منطلق البحث الدائم عن الحظ اليومي الخاص بهذا المولود، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنه على المستوى المهني والعملي، القمر في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، حاول أن تنظم أفكارك ولا تتسرع في إظهار انفعالاتك أمام الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

أما على المستوى الاجتماعي والعاطفي، فتنافر القمر مع المريخ قد يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تستمتع بالحاضر.