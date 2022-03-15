الغرف التجارية: خلية مكونة من 27 غرفة لمضاعفة منافذ السلع

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه للسنة السادسة على التوالي يشارك اتحاد الغرف التجارية في مبادرة «أهلاً رمضان» وهناك خلية نحل بين 27 غرفة تجارية من السلوم لحلايب ومن العريش لمطروح، حيث جرى مضاعفة عدد المنافذ هذا العام على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم التوافق مع كل المنتجين سواء القطاع الخاص أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية على كم كبير من المنافذ لتصل لنحو 8 آلاف منفذ ما بين «أهلاً رمضان» و«كلنا واحد» و«جهاز الخدمة الوطنية» لتغطي كل المنافذ جميع أنحاء الجمهورية لتوفير المعروض.

خلية نحل بين 27 غرفة تجارية من السلوم لحلايب ومن العريش لمطروح

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أننا أمس وأول أمس شهدنا اجتماعات مكوكية بين وزارة التموين والتجارة والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، مع كل قطاعات من قطاعات المنتجين، مؤكدًا أن تلك الاجتماعات أثمرت عن الاتفاق مع منتجي الدواجن لطرح البيض والدواجن بأسعار مخفضة اعتباراً من الغد وكذا قطاع اللحوم ما بين اللحوم الهندية تبلغ سعرها 55 جنيها و85 جنيها للبرازيلي للكيلو وكذا 95 جنيهاً للكيلو للسودان المذبوحة طازجة داخل الأراضي المصرية.

الاتفاق مع عدد من مضارب الأرز لاستلام أرز مخفض

وحول الأرز، ذكر الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع عدد من مضارب الأرز تبلغ 60 مضربا من كبار مضارب الأرز لاستلام أرز مخفض، وكذا توفير أسعار الزيت بأسعار ما قبل الأزمة في فبراير الماضي.