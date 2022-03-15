سانت كاترين تسجل أدنى درجات تحت الصفر والرياح القوية لم تعق الملاحة

تتعرض محافظة جنوب سيناء إلى حالة من الطقس السيئ منذ أول أمس، حيث انخفضت درجات الحرارة بشدة، وازدادت سرعة الرياح، ما أدى إلى إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لساعات.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن تحسبا لسقوط أمطار أو سيول على المدن، موضحا أن الطقس البارد أدى إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة في مدينة سانت كاترين التي سجلت أدنى درجات حرارة تحت الصفر منذ بدء موسم الشتاء.

جبل سانت كاترين 12 تحت الصفر

قال اللواء خالد فودة إن مدينة سانت كاترين تتعرض لانخفاض حاد في درجات الحرارة، ولم يحدث هذا الانخفاض من قبل وسجلت المدينة فجر اليوم الثلاثاء 5 درجات تحت الصفر، أما جبل سانت كاترين الذي يعتبر أعلى رقمة جبلية في مصر 2850 مترا فوق مستوى سطح البحر، فقد سجل أدنى درجات منذ بدء موسم الشتاء وبلغت درجة الحرارة 12 تحت الصفر، أما جبل عباس فقد سجل 10 درجات تحت الصفر، وجبل موسى سجل 9 درجات تحت الصفر.

وأضاف أن هذه الأجواء الباردة تؤدي إلى تجمد مياه الآبار وشلالات المياه المتواجدة فوق قمم الجبال، موضحا أنه بالرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة إلا الثلوج لم تتساقط على المدينة.

وقال إن طقس شرم الشيخ بارد وهناك رياح قوية وبلغت الحرارة في مدينة شرم الشيخ 12 درجة، أما حرارة العاصمة طور سيناء 9 درجات.

الطرق مفتوحة

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه بالرغم من الطقس حيث الأجواء الشديدة البرودة والرياح التي تصل سرعتها في بعض الأوقات 35 كيلو مترا في الساعة فإن جميع الطرق الدولية مفتوحة ولم يتم إغلاق أي طريق.

وتابع أن حركة الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ طبيعية ولم يتم إغلاق أيا منها، موضحا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث على الطرق.

وشدد على ضرورة توخي الحذر بالنسبة لقائدي السيارات والحافلات السياحية والسير طبقا للسرعات المقررة، وقال إنه استمع ليلة أمس إلى خطة الطوارئ في مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.