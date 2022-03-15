وفاة شاب في ظروف غامضة بالمرج.. والنيابة العامة تأمر بتشريح الجثة

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب توفي في ظروف غامضة إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء اسرة المتوفي لسماع أقوالهم.

إخطار من معهد السموم بوصول شاب في حاله إعياء

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من معهد السموم بوصول شاب في حاله إعياء ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين وفاة «صمويل.ج.ص»، 43 سنة، مقيم بدائرة القسم، وكشفت التحريات أنّ الشاب المتوفي أصيب بحالة تسمم أدت إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

عامل يقتل زوجته شنقا بسبب خلافات أسرية في السلام

وفي سياق آخر، أنهى عامل حياة زوجته شنقًا بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة السلام، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ثم صرحت بالدفن، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الزوج المتهم.

وكان مأمور قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أمل.ع»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول العنق، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وخلو الجثة من ثمة إصابات أخرى، وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها.