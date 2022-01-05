وفاة شاب سقط على الأرض أثناء عودته من العمل في مصنع كرتون بالسادات

استقبلت مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، قبل قليل، جثة شاب سقط على الأرض أثناء عودته من عمله في أحد مصانع الكرتون في مدينة السادات، ونُقل الشاب عبر سيارة إسعاف إلى مستسفى السادات المركزي لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة.

المتوفي شاب يعمل في مصنع للكرتون

وأكدت مصادر في مستشفي مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن المتوفى شاب يُدعى «أ.ع»، ويعمل في مصنع للكرتون في المنطقة الصناعية بالسادات، ويبلغ من العمر 29 سنة، ومقيم بمركز الشهداء، وفور وصوله إلى المستشفي تبين وفاته، مشددا على أن الوفاة طبيعية.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوفاة شاب يعمل بأحد مصانع الكرتون، في مدينة السادات، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مستشفي السادات لمعرفة أسباب الوفاة، وتبين أنها وفاة طبيعية، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.