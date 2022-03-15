«التعليم» تحدد شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023، موضحة أن طلبات الالتحاق يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا ينظر لأي طلبات تُقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من قبل أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

تعرف على تفاصيل شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023

وأضافت الوزارة عبر موقع المدارس المصرية اليابانية الرسمية، أنّ شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023 الخاصة بمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول، تتضمن أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

قواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023

وأوضحت الوزارة أن شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023 تتضمن أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2022 بناء على قاعدتين أساسيتين: «التنسيق الأول بعد إغلاق باب التقدم، وسيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار، والتنسيق الثاني الأساس في الاختيار بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن».

جدول السن الخاص بشروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023

-المستوى الأول رياض الأطفال من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد ويكون القبول لكل المدارس.

-المستوى الثاني رياض الأطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد ويكون القبول بالكامل للمدارس الجديدة واستكمال لبعض المدارس الحالية.

-الصف الأول الابتدائي من سن 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد ويكون القبول بالكامل للمدارس الجديدة واستكمال لبعض المدارس الحالية.

-الصف الثاني الابتدائي من سن 7 سنوات إلى سن 8 سنوات عدا يوم واحد ويكون القبول بكل المدارس الجديدة واستكمال لبعض المدارس الحالية.

-الصف الثالث الابتدائي من سن 8 سنوات إلى 9 سنوات عدا يوم واحد ويكون القبول بالكامل للمدارس الجديدة واستكمال لبعض المدارس الحالية.