«التعليم» تعلن لينك التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022، موضحة أنّ التقديم يستمر لمدة أسبوعين، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، لمراحل رياض الأطفال المستوى الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، ولبعض الأماكن الشاغرة فى بعض المدارس، مشددة على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المحددة للتقديم.

لينك التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022

وأكدت الوزارة أنّ المدارس المصرية اليابانية تطبق فلسفة التعليم الجديدة في المناهج وهي 2.0، والتي تركز على تنمية العديد من المهارات لدى الطفل وتنمية الفهم وليس الحفظ والتلقين للمقررات الدراسية.

وأضافت الوزارة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أنّ لينك التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022، يوفر كافة الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم لهذه المدارس، فضلًا عن آليات دفع المصروفات الدراسية وضوابط استردادها، لافتة إلى أن النظام التعليمى باليابان يتميز باهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسؤولا في المجتمع؛ لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ«متعة الحياة».

التعليم في المدارس المصرية اليابانية 2022 يهدف للتنمية الشاملة للطفل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التعليم في المدارس المصرية اليابانية 2022 يهدف بدوره إلى التنمية الشاملة للطفل من خلال ثلاث ركائز أساسية وهي القاعدة الأكاديمية الصلبة أي المعلومات والمعرفة الأساسية، والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير والصحة الجسمانية والعقلية الشخصية السوية والالتزام وتنمية مهارات العمل الجماعي والتعاطف وفهم الآخر.

خطوات التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022

- الدخول على لينك التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022.

- قراءة الشروط والأحكام الخاصة بنظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية.

- الضغط على زر «أوافق» على هذه الشروط.

- كتابة الرقم القومي للطفل أو الطفلة.

- كتابة سن الطفل أو الطفلة بالتفصيل بداية من أول أكتوبر 2022 «اليوم- الشهر- السنة».

- كتابة المرحلة المتقدم إليها الطفل أو الطفلة.

- الضغط على أن المستخدم إنسان وليس برنامج حاسوب.

- في حالة الاستفسار عن ملء البيانات يمكن الإرسال إلى البريد الإلكتروني.

- لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية في حالة عدم توافر شروط الالتحاق لديه.

- استكمال باقي الخطوات بدقة.