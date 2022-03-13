مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارتين بالفيوم

شهد طريق «مصر- الفيوم» الصحراوي، قبل البوابات الهيكلية وجبّانات الجيزة، حادثًا مروّعًا بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نقل ثقيل، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين، وفقدا قدرتهما على استيقافهما فاصطدما معًا بقوة، ما أسفر عن مصرع شاب «قائد السيارة الملاكي»، وإصابة آخر كان يستقل السيارة برفقته.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين نقل وملاكي على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي أمام منطقة الجبانات بنطاق المركز، ووجود متوفي ومصاب.

أسفر الحادث عن مصرع بدوي أحمد غانم، 39 سنة، ومقيم بقرية بيهمو وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وإصابة رمضان سيد محمد ذكي، 38 سنة، ومقيم بيهمو، بإصابة بكسر في الركبة اليسرى، وجروح متعددة في الوجه والرأس، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، كما جرى وضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الواقعة وظروفها وملابساتها.