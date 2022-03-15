«التعليم»تحدد تفاصيل جديدة حول شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة حول شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023، موضحة أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن بأي حال من الأحوال وذلك بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية ولا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019.

ليس من حق ولي الأمر الاعتراض على شروط وقواعد القبول

وأكدت الوزارة عبر موقع المدارس المصرية اليابانية، أنّ شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023 توضح أنه حال تواجد مدرستين أو أكثر في نطاق جغرافي واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولي الأمر الاعتراض على هذه القاعدة بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة.

من أهم شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022-2023.. لا يجوز التحويل

وأوضحت أن شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023 تؤكد على أنه لا يجوز التحويل لمدرسة يابانية أخرى تحت أي مسمى قبل قيد التلميذ بالمدرسة لمدة عام دراسي كامل ولا يتم النظر في أي طلب قبل نهاية العام الدراسي، وحال توافر مكان شاغر بالمدرسة المنقول إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.

ونوهت الوزارة إلى أن شروط وقواعد القبول في المدارس اليابانية 2022- 2023 من ضمنها الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدارة المدارس.