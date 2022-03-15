خطوات التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2022- 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، والذي بدأ اليوم الثلاثاء، في 52 مدرسة بـ26 محافظة علي مستوي الجمهورية، مؤكده إلي أن التقديم الكترونيا علي الموقع الرسمي.

وقالت وزارة التعليم، أن كل المتقدمين للالتحاق بالمدارس مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على منصة التقدم ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة.

للتقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022.. أعرف الخطوات

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية خطوات التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022 وهي كالتالي:-

- الدخول علي رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022/2023.

- الضغط علي أوافق على جميع الشروط و الأحكام.

- الضغط علي التقديم للمدارس.

- تسجيل الرقم القومى للطفل / للطفلة *.

- إدخال سن الطفل فى أول اكتوبر سنه 2022.

- المرحلة المتقدم اليها الطفل / الطفلة.

- حفظ بيانات الطالب المتقدم للالتحاق بالمدارس اليابانية.

التقديم للمدارس اليابانية تتاح الفرصة مرة واحدة

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور الراغبين في التقديم للمدارس اليابانية، التأكد من صحة ورقم هاتف المحمول لأن القائمين علي المشروع سوف يستخدمونه للتواصل، مشيرة إلي أن في حالة عدم توافر شروط الالتحاق، يترتب عليه عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية.

وقالت وزارة التعليم، إن فرصة التقديم للمدارس اليابانية تتاح مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة من جانب أولياء الأمور، سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.