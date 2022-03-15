مميزات المدارس المصرية اليابانية ولينك وشروط التقديم

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022 اليوم ولمدة أسبوعين، وذلك لمراحل رياض الأطفال المستوى الأول، موضحة في بيان لها أن التقديم للمدارس سيتم إلكترونيا، ومشددة على جميع أولياء الأمور الالتزام بالضوابط والشروط المحددة للتقديم.

لينك وشروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية

ويمكن التقديم من خلال لينك التقديم للمدارس المصرية اليابانية الذي أعلنته الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاءت شروط التقديم للمدارس وفق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، كالتالي:

- يجب التقديم إلكترونيا دون النظر لأي طلبات للتقديم بأي وسيلة أخرى.

- يتم التقديم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال.

- سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.

- يجب أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية.

- سن القبول برياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.

- لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة.

- يجب الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

خطوات التقديم للمدارس المصرية اليابانية

يتم التقديم للمدارس المصرية اليابنية من خلال الدخول على لينك التقديم الخاص بها.

- الضغط على خانة الشروط والأحكام.

- قراءة الشروط كاملة وبعد الموافقة يتم الضغط على خانة اوافق على جميع الشروط والأحكام.

- الضغط على خانة التقديم للمدارس.

- كتابة الرقم القومي للطفل، وسن الطفل والمرحلة المتقدم إليها.

- الضغط على خانة التالي ومتابعة باقي البيانات المراد وضعها، وبذلك يتم التقديم للمدارس.

جدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية تسعى لتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية «توكاتسو»، التي تشير إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل الخاصة ببناء شخصيته من جوانبها المختلفة والاهتمام أيضا بمعارفه ومعلوماته.