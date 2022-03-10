بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.. 5 خطوات للحصول عليها

أتاحت الحكومة المصرية عبر موقع وزارة الصحة والسكان حجز كشف طبي للحصول بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، إذ يمكن من خلاله حجز موعد للكشف الطبي، وبعد ذلك ترسل وزارة الصحة نتيجة الكشف الخاص بالمتقدم، لإدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لإجراء التقييم الوظيفي من مكتب التأهيل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موقع وزارة الصحة لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

أولًا: الدخول على وزارة الصحة لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وتسجيل بياناتك، عبر هذا الرابط.

ثانيًا: تأكد عند الدخول على رابط حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

ثالثًا: بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية «مجموعة أسئلة» وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

رابعًا: بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، ويجب الاحتفاظ به.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه جرى قبول طلبك، مشيرة إلى أن أول خطوة لدراسة حالتك هي التسجيل، ثم تستكمل باقي الخطوات.

خامسًا: بعد ملء البيانات، يظهر عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له، والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل، وإرفاق عدد من المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

1- 3 صور شخصية مقاس 4 في 6 تكون خلفيتهم بيضاء.

2- صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها.

3- شهادة ميلاد مميكنة.

4- الحصول على التقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».