حجز شقق الإسكان.. التسجيل الإلكتروني ينتهى خلال ساعات

حجز شقق الإسكان، ضمن الكلمات الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان المتوسط، المطروحة خلال هذه الفترة، ضمن 3 مشروعات، هي: «سكن مصر، دار مصر، جنة»، عن طريقة حجز الشقق.

حجز شقق الاسكان

ووفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ينتهي اليوم الأحد الموافق 13 مارس، مهلة التسجيل الإلكتروني لشقق الاسكان المتوسط، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، وذلك فقط للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز، خلال الأيام الماضية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز شقق الاسكان، وآلية رفع مستندات الحجز إلكترونيا، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها.

خطوات حجز شقق الاسكان ورفع المستندات الكترونيا

وتتمثل عملية حجز شقق الإسكان، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، في عدد من الخطوات، وهي:

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- تسجيل البيانات الأساسية، والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك».

4- الضغط على خيار «تسجيل».

5- إرسال رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

6- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

7- إرفاق المستندات المطلوبة للحجز، بصيغة «بي دي إف»، بحجم أقصى 2 ميجا بايت، وتتمثلى تلك المستندات المطلوبة، في:

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ويشترط أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- شهاد إثبات الدخل الشهري.

- استمارة الحجز بعد التأكّد من صحة جميع البيانات المرفقة بها.