«الجيزة» تزيل 26 حالة بناء مخالف في عدة مناطق

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية؛ بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

إزالة 5 مخالفات بناء

وتابع محافظ الجيزة ورئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، إزالة 5 حالات بناء مخالف شملت إزالة طوابق مخالفة بعقارين بقرية طموة خلف جامع أبوالخير وإزالة مخالفات بناء بمنطقة طريق الصليبة شبرامنت، وإزالة سقف عقار مخالف بنزلة الأشطر ومخالفات بناء بعقار بعزبة حماد.

13 حالة تعد في أطفيح

وفي مركز ومدينة أطفيح جرى إزالة 13 حالة تعد على حرم الري والترع على مساحة 1500 متر، عبارة عن تعديات على جسور الترعة وكذلك عمل ممرات عشوائية تعوق حركة المياه،

وتمنع المحافظة محاولات بناء مخالف وصب سقف وتتصدى لمخالفات البناء في المهد حيث تم ضبط 7 خلاطات خرسانة، وجرى مصادراتها وايداعها في مخازن الوحدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

8 حالات في منشأة القناطر

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر جرى تنفيذ إزالة 8 حالات بمساحة كلية 178 فدانًا لحالات غير جادة في تقنين أوضاع أملاك الدولة وذلك وفقا للقانون 144 /2017، كما أزال حي العمرانية جمالون مقام بالمخالفه دون ترخيص بشارع جسر الكونيسة. وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.