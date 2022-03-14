تنفيذ 182 قرار إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والاراضي املاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء لتحقيق الانضباط وردع المخالفين .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم تنفيذ ١٨٢ قرار ازالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة ولاية الآثار بقري ميت رهينة وسقارة بمركز ومدينة البدرشين اسفرت عن استرداد إجمالي مساحة حوالي ٨٠ الف م٢ ضمن أعمال الموجة ١٩ لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة علي مدار اربعة أيام .

مشيراً انه تم تنفيذ ٥٠ قرار ازالة خلال اليوم الاول على مساحة ٤٠٤٠٢م٢ وتنفيذ ٤١ قرار ازاله لتعديات علي مساحة ٦٧٩٨ باليوم الثانى وتنفيذ ٤٨ قرار ازالة لتعديات على مساحة ١٠٠٤٨م٢ خلال حملات اليوم الثالث بالاضافه الي تنفيذ عدد ٤٣ قرار ازالة لتعديات على مساحة ٢٠٧١٧م٢ فى اليوم الرابع وجميعهم بقري سقارة وميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مجهودات مواجهه كافة التعديات علي الأراضي الزراعية والاراضي املاك الدولة مع تأكيده علي المتابعه اليوميه لما يتم تنفيذه .مشددا على المرور الدوري علي الحالات التي تم ازاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفه .