تكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على جثة..نصفها في حلوان والآخر بطوخ

عثرت قوات الأمن بمحافظة القليوبية على نصف جثة ذكر بالغ بأحد صناديق القمامة في مدينة طوخ، إثر ورود بلاغا لمركز الشرطة من الأهالي بالعثور على نصف جثة ذكر بالغ بأحد صناديق القمامة.

وانتقل رجال مركز شرطة طوخ إلى مكان الحادث وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة للمشرحة وانتداب الأدلة الجائية للتعرف على ملابسات الواقعة والكشف عن هوية المتوفي وسحب عينة «DNA»، لمطابقة الحمض النووي مع نصف جثة أخرى تم العثور عليها بالأمس في منطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة.

نصف الجثة بحلوان والنصف الآخر بالقليوبية

كان قسم شرطة حلوان استقبل بلاغا بالعثور على نصف جثة ذكر بالغ مجهول الهوية في أحد صناديق القمامة وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الأدلة الجنائية للكشف على الجثة والوقوف على أسباب الوفاة، كما أمرت فرق البحث بتكثيف جهودها للعثور على النصف الآخر من الجثة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث لتفريغها.

تطابق بصمة الصفات الوراثية لنصفي الجثمان

وكشفت عينة الحمض النووي تطابق البصمة الوراثية لنصفي الجثة ما يعني أن مرتكب الواقعة قام بتقطيع الجثمان وألقى نصفه بحلوان والنصف الآخر بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، ظنًا منه أنه سينجو بفعله بعد تضليل جهات البحث.

النيابة تأمر بسرعة تكثيف الإجراءات للقبض على الجاني

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وقوات أمن القاهرة والقليوبية لضبط الجاني والتعرف على ملابسات الواقعة، وتتابع النيابة العامة مجرى التحقيقات في الواقعة.