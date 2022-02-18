أستاذ ميكروبيولوجي: مصر تمتلك الكفاءات لإنتاج الحمض النووي المرسال

قال الدكتور عبدالجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي، إنّ تكنولوجيات الحمض النووي «المرسال»، بدأت قبل 20 سنة، لكن يتم تحضيرها في صورة حقنة تُقدم لشخص واحد وبالتالي لم تكن في حاجة إلى التجارب السريرية.

وأضاف «هاشم»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «عندما ظهرت الحاجة إلى الإنتاج بكميات كبيرة جدا اقتصاديا، تمت إتاحة التجارب السريرية، وبدأت في شركة بيونتيك التي تملك المال الكافي حيث تبلغ تكلفة هذه التجارب أكثر من مليار دولار».

3 مراحل

وتابع، أنّ بيونتيك عقدت شراكة مع فايزر لتصنيع تكنولوجيا الحمض النووي المرسال، إذ تمر هذه الصناعة بـ3 مراحل، «تحضير المادة الخام، التثبيت بعد الحقن، التعبئة كحقنة»، لافتا إلى أن شركات «فايزر وموديرنا وبيونتيك»، لا ترغب في منح براءة الاختراع وحرفية التصنيع للدول الأفريقية رغم مناشدة «جو بايدن»، الرئيس الأمريكي.

وأوضح، أن الأحماض النووية لا براءة اختراع لها، لكن صعوبة الأمر تكمن في سر الصنعة ونقل التكنولوجيا والحقن، مشددًا على أنّ مصر تملك الكفاءات العلمية البشرية لتحضير لقاحات وأحماض نووية.

شركة «بيونتيك» كانت تصنع أدوية شخصية للأورام

ولفت، إلى أن شركة «بيونتيك»، كانت تصنع أدوية شخصية للأورام، ولتعميم هذا التصنيع كان يجب توفير درجات عالية من الأمان والنقاء والكفاءة وكل ذلك يتطلب تجارب سريرية، وهو ما يكلف الصناعة مبالغ كبيرة، وبالتالي تحاول الشركات الحصول على العائد الاقتصاد المناسب.

155 شركة دواء

وأشار، إلى أنّ مصر تضم أكثر من 155 شركة دواء ومصنع لإنتاج اللقاحات يزيد عمره على 100 سنة إذ تعتبر مصر من أوائل الدول الإقليمية التي صنّعت اللقاحات.