تحذير برلماني من إعلانات مجهولة المصدر بالبرامج الطبية ومطالبات بوضع ضوابط

انتقدت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ انتشار ظاهرة التروّيج للمنتجات الطبية غير معلومة المصدر في البرامج الطبية، موضحة أنَّه نتيجة لعدم وجود رقابة إعلامية قوية بالإضافة لقلة الوعي لدى المواطنين، انتشرت مؤخرًا ظاهرة الترويج للمنتجات الطبية بواسطة بعض القنوات التي لا تخضع للرقابة الكاملة، إذ تذاع تلك الإعلانات مدفوعة الأجر، ولا يتم البحث وراء تلك المنتجات المُعلنة للتأكّد من مطابقتها للمواصفات أم لا.

ضوابط للبرامج الطبية

وأكّدت عضو صحة الشيوخ في بيان صادر اليوم، أنَّه بات من المهم جدًا والضروري وضع ضوابط تحكم عمل البرامج الطبية على شاشات التلفاز، منها أنَّ يكون الطبيب معروفا، وذا مصداقية بين الناس، ويحمل كارنيه النقابة وشهادة مزاولة المهنة، أما في حالة الظهور من داخل مركز طبي، ويجب إبراز صورة من الترخيص للمركز، وتتسلم القنوات هذه الأوراق، كما يجب أن تمنع البرامج الطبية مدفوعة الأجر، ويمنع كل طبيب يدفع أجرًا للإعلان عن عيادته أو مركزه أو مستشفاه منعًا باتًا من الظهور على الشاشات.

قانون تنظيم صريح ويتضمن عقوبات رادعة

وعن الضوابط التي يمكن وضعها للحد من تلك الظاهرة، قالت النائبة إنّه تم البدء في تفعيل قانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن الترويج للمنتجات الطبية، سيكون خطوة مهمة في طريق مواجهة فوضي هذه الإعلانات التي انتشرت مؤخرًا بصورة مزعجة وضارة على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أنَّ هذا القانون صريح وبه عقوبات رادعة، إذ يُلزم بضرورة منح الإعلان ترخيصًا قبل بثه، كما أنَّه يتصدى لفوضى البرامج الطبية، وكذلك إعلانات المنتجات الطبية وتقنين ضوابط نشر الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الصحية، ويسمح فقط بالإعلان عن المنتجات الخاضعة لاختبارات وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.