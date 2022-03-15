التعليم: لدينا 51 مدرسة يابانية بـ 26 محافظة.. فيديو

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية خرجت من مرحلة التجربة إلى الواقع، موضحًا: «لدينا 51 مدرسة في 26 محافظة، ويتبقى محافظة الأقصر التي سندشن فيها مدرسة والإقبال يزيد كل سنة عن الأخرى، ولدينا ربع مليون مشارك على صفحتنا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك».

9400 طفل ونحو 1400معلم بالمدارس اليابانية

وأضاف مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «في هذا العام لدينا 9400 طفل ونحو 1400 معلم، وتغطية المدارس اليابانية في مصر رائعة للغاية وأولياء أمور كثر يحاولون ضم أبنائهم للمدارس اليابانية، وفتحنا باب التقديم بداية من اليوم، ونتمنى أن يسجلوا بيانات أبنائهم».

وتابع مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «3 مدارس ستنضم إلى خطة التشغيل هذا العام، الأولى في بور فؤاد، وأخرى قي دمنهور، وثالثة في المستقبل»، مشيرًا إلى أن قبول الأطفال في المستوى الأول رياض الأطفال من 4 إلى 5 سنوات إلا يوم واحد.

القبول في المدارس الجديدة يكون حتى الصف الأول الابتدائي فقط

وأوضح مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القبول في المدارس الجديدة يكون حتى الصف الأول الابتدائي فقط، ولا نقبل التلميذ أكبر من ذلك، حتى يكون لولي الأمر الوعي والمعرفة والتأقلم بأنشطتنا التي نقدمها في مدارسنا اليابانية.

غير مسموح تماما بزيادة الكثافات في الفصول

وأردف مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا إنه من غير مسموح تماما بزيادة الكثافات في الفصول ولا يوجد استثناء في ذلك، والكثافة تتراوح بين 36 و40 طالب على حسب مساحة الفصل.