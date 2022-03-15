المدارس اليابانية في القاهرة 2022.. اعرف الأقرب لمكان سكنك

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس اليابانية في القاهرة 2022، موضحة أنَّها تبنت نظامًا تعليميًا جديدًا يُسمى نظام التعليم 2.0 والذي يهدف إلى إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم الحكومي من خلال تحسين أداء المعلم، والعمل على التلميذ لتنمية المهارات الحياتية والقيم والاتجاهات والمواطنة، وغيرها من المهارات التي تعد المواطن المصري لمواجهة الحياة، وللتعلم مدى الحياة.

المدارس اليابانية في القاهرة تعمل على تقليل نسب الغياب

وأكّدت وزارة التعليم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية، أن المدارس اليابانية في القاهرة 2022، تعمل بشكل قائم على المتعة والسعادة والترفية وتقليل نسب الغياب والتسرب من التعليم، وتهتم بالتحول من التأكّيد المعرفة إلى تأكيد المهارات والتحول من المنهج الواسع إلى المنهج العميق، والتحوّل من التعليم التلقيني إلى التعلم القائم على نشاط الطالب.

أماكن المدارس اليابانية في القاهرة 2022

- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر

زهراء مدينه نصر مرحلة الـ4000 - مساكن الضباط - مدينة نصر - القاهرة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة

القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابة المتحجرة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1

شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق.

-المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2

مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3

مدينة المستقبل المجمع التعليمي.

نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية 2022

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّ المدارس المصرية اليابانية تهتم في نظام تعليمها بالتحول من المواد الدراسية المنفصلة إلى محاور متعددة التخصصات، والتحوّل من التعلم النظري إلى التعلم الممتع المرتبط بحياة الطالب، والتحول من المواد التعليمية الورقية إلى المواد التعليمية الورقية والرقمية معًا، وأخيرًا التحول من فلسفة الامتحانات إلى التقييم.