«تعليم الجيزة» تعلن فتح 16 منفذًا لبيع منتجات التعليم الفندقي

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موافقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على فتح 16 منفذًا لبيع منتجات التعليم الفندقي والزراعي؛ لتنشيط مشروع رأس المال ولخدمة البيئة المحيطة بالمدارس والمساهمة الفعالة في تدريب الطلاب عمليًا لدعم المشروعات الصغيرة لتحقيق نهضة بالتعليم الفني بمحافظة الجيزة.

إعداد استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن المنافذ تأتي في إطار مبادرة لدعم التعليم الفندقي بتعليم الجيزة في ضوء توجُّهات الدولة والقيادة السياسية بدعم عملية تطوير التعليم الفني الذي يشهد خلال المرحلة الحالية حالة من التطوير والتجديد، وإعداد استراتيجية وطنيّة لتطويره وتحديثه.

التعليم الفني له دوره الرئيسي في تأهيل الشباب

وأوضح أشرف سلومة أن التعليم الفني له دوره الرئيسي في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، حيث تم تدشين التدريب العملي لطلاب التعليم الفندقي بعمل وإعداد وجبة إفطار مغلفة ومطابقة للمواصفات، لتقديمها للعاملين بالمديرية مدونًا عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وذلك تحفيزًا للعاملين، ورفع حالة الرضا الوظيفي لديهم.

وأوضح سلومة أن هذا الإفطار يأتي ترويجًا لمشروع رأس المال الخاص بالتعليم الفني والتوسع في منافذ البيع حتى تعم الفائدة على الطالب والمعلم ومواكبة توجهات الدولة لتطوير التعليم الفني.