احتراق سيارة محملة بالبضائع على طريق العريش الشيخ زويد (صور)

احترقت سيارة نقل كبيرة بمقطورة في منطقة «ملف أبوعاصي» بنطاق الشيخ زويد، على الطريق الدولي العام الساحلي الذي يربط مدينة العريش بالشيخ زويد.

وقال أحمد أبوشعيرة، أحد شهود العيان في تصريحات لـ«الوطن»، إنه شاهد احتراق السيارة بالكامل، وهي سيارة كبيرة بقاطرة، كانت محملة بالبضائع، متجهة إلى مدينة رفح عبر الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة الشيخ زويد.

ارتفاع أعمدة الدخان في المكان بعد احتراق السيارة بالكامل

وأضاف «أبوشعيرة» أن الدخان شوهد من مسافات كبيرة، وعلت النيران السماء، وتبين أن السيارة بعد انقلابها احترقت بالكامل، فيما خرج السائق و«التباع» من السيارة قبل احتراقها.

كما أكد شهود عيان من أهالي قرى جنوب الشيخ زويد لـ«الوطن»، أنهم شاهدوا الدخان يخرج من مسافة 10 كيلومترات على الأقل، وذلك لعدم وجود أي مبان في تلك المناطق، واتصل العديد من الأهالي بشرطة النجدة، والإسعاف، والمطافي، والتي حضرت إلى مكان الحادث بعد أقل من نصف ساعة .

وصول القوات الأمنية لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة

وتلقت قوات الشرطة إخطارًا باحتراق سيارة كبيرة في «ملف أبوعاصي» على الطريق الدولي العام، بين العريش والشيخ زويد، دون معرفة الأسباب.

وتعمل الجهات المعنية على التحقيق في الواقعة، ومعرفة أسباب الحريق، وتفحم السيارة بالكامل، وما الخسائر الناجمة عن ذلك.

تكرار الحوادث في المنطقة

الجدير بالذكر أن مطلع الشهر الماضي انقلبت سيارة ملاكي في نفس المكان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، ونُقل إلى قسم العناية المركزة بمستشفى العريش العام.