الأزهار والزيتون واللوز تكسو الشيخ زويد.. 6 أشهر تعيد العمار إلى القرى

بدأت أشجار اللوز تزهر بعد سنين عجاف شهدتها القرى جنوب وغرب الشيخ زويد بسبب الحرب على الإرهاب الذي جرى دحره وإعادة أهل القرى لبيوتهم ومزارعهم، تغيرت معالم المناطق، لتصبح خضراء يعلوها العمار والأزهار مجددًا.

يقول أحمد أبوزياد، أحد سكان القرى غرب الشيخ زويد، إنَّ أصحاب الأراضي والزراعات بدأوا فور عودتهم لقراهم بتنظيفها من الأعشاب، وتقزيم أشجار الخوخ واللوز، لتثمر من جديد، وزراعة أشجار الزيتون والشعير.

السماء تُكافئ الأهالي العائدين

ويضيف «أبو زياد» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ المنطقة تحولت في أقل من 6 شهور من مساحات بوار إلى خضراء، إذ أزهر اللوز الذي صادف تساقط أمطار غزيرة هذا العام، فكانت مساعدة من السماء لأصحاب الأرض العائدين.

ويقول عبداللطيف أبو زماط أحد وجهاء القبائل جنوب الشيخ زويد، أنَّ 6 أشهر فقط كانت كفيلة بتحول المنطقة بشكل تام، متوقعًا زراعة الأراضي التي تعرضت لتجريف خلال الأشهر المقبلة، محققة نهضة زراعية في القرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومركز بحوث الصحراء، والذي بدوره تبرع بما يقرب من 15 ألف شجرة زيتون جرى توزيعها على أهالي القرى.

وزارة الزراعة تدعم القرى بـ10 آلاف شجرة زيتون

وأضاف «أبوزماط» في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ منطقة الظهير جنوب الشيخ زويد شهدت عملية إعمار وتجديد في مجال الزراعة، إذ زرع جميع الأهالي شتلات الزيتون واللوز.

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أن وزارة الزراعة أوصت بنقل أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون، لتوزيعها على أهالي القرى، لافتًا إلى أن هدف الدولة الفترة المقبلة هو تحويل المنطقة إلى مساحات خضراء، منوهًا بأنّ عودة الكهرباء في غالبية المناطق، ساعد بشكل رئيسي في إعادة الإعمار، حيث جرى تشغيل الآبار لسقي الأشجار.

تحويل الشيخ زويد إلى سلة غذاء المنطقة

بدوره، قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد إنَ محافظ شمال سيناء وجّه بسرعة إعادة زراعة جميع المناطق بالقرى العائدة، وذلك لتحويل المنطقة لمساحات خضراء، وسرعة إعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق، وفتح الطرق المؤدية إلى القرى والأراضي الزراعية.

وخلال زيارته لأهالي المنطقة قبل أسابيع، صرح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بأن أهالي الشيخ زويد يملكون خبرات زراعية تؤهلهم لتغطية احتياجات المنطقة من الخضراوات والفاكهة، موضحًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم المزارعين، لتحويل الشيخ زويد إلى سلة غذاء المنطقة.