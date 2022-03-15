عاجل.. الرئيس الأوكراني يطالب العالم بوضع حد لروسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي العالم بوضع حد لروسيا بشأن حربها على أوكرانيا قبل أن تتمادى أكثر وفقًا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأوكراني، بأن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم، منوهًا بأنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود التفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا بسلام عادل.

الرئيس الأوكراني يحث الجنود الروس على وقف القتال

وخاطب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكى الجنود الروس، مجددا وحثهم على وقف القتال قائلاً: «أعرض عليكم فرصة للنجاة».

وعقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ولم تسفر المحادثات بين الجانبين عن نتائج حتى الآن سوى عن إجلاء المدنيين عبر فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية.