طلقة غدر زميل السكن تخطف حياة طالب «من عز النوم» بالهرم: قطّع جثته ومعرفش يرميها

كشفت الأجهزة الأمنية غموض العثور على «جثة شاب مقطعة» داخل عقار بالهرم، إذ تبين أنَّ المجني عليه طالب جامعي كان يدرس في روسيا وترك الجامعة وعاد إلى مصر وأقام بصحبة صديقه الذي كان يدرس بالجامعة نفسها، ونتيجة لخلاف على مبلغ 3 آلاف دولار - أي ما يوازي 47 ألفًا و220 جنيهًا مصريًا- اقترضها المجني عليه من الجاني، قرر المتهم قتله فأطلق النار عليه خلال نومه ثم قطّع جثته وعجز عن التخلص منها فترك الشقة وتمكّن رجال المباحث من ضبطه.

طالب يطلق النار على زميله خلال نومه.. ويقطع جثته ويفشل في التخلص منها

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد العثور على جثة مقطعة داخل عقار، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام أنَّ القتيل طالب جامعي كان يدرس بروسيا وعاد إلى مصر لعجزه عن استكمال مشواره التعليمي بالخارج، وأقام بصحبة صديقه الذي كان يدرس بروسيا أيضًا، خشية علم أسرته بعودته لمصر، إذ كان يتواصل معهم مدعيا أنه ما زال يدرس بالخارج.

الضحية عاد إلى مصر بعد عجزه عن استكمال الدراسة بالخارج

وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أنَّ القاتل صديقه الذي يقيم بصحبته بالشقة نشب خلاف بينهما على مبلغ 3 آلاف دولار اقترضها القتيل من المتهم ورفض إعادة النقود له، كما نشب بينهما خلاف بسبب معايرة المجني عليه للمتهم لانفصال خطيبته عنه، فقرر قتله، إذ أطلق النار عليه خلال نومه ثم قطع جثته، تمهيدًا للتخلص منها إلا أنَّه فشل في نقلها فترك الشقة وفر هاربًا.

الضحية أخفى عن أسرته عودته للبلاد.. وأقام بصحبة الجاني

بإعداد كمين للمتهم، تمكّن رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، واعترف بقتل صديقه وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.