انطلاق مراكب الصيد في البحر المتوسط بعد توقف 5 أيام بسبب الطقس

انطلقت عدد من مراكب الصيد بميناء البرلس، في رحلات صيد بمياه البحر المتوسط، لأول مرة بعد توقف خمسة أيام بسبب حالة الطقس السيء التي كانت تسود البلاد، كما انطلقت مراكب الصيد ببحيرة البرلس، والمناطق المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء، وذلك بعد تزود هذه المراكب بالوقود والثلوج.

الصياديون يخرجون للبحث عن الرزق رغم برودة الطقس

وقال مصدر مسؤول بميناء الصيد بالبرلس، إن المراكب تزودت بالوقود ومستلزمات الصيد؛ وانطلقت في رحلات صيد عقب هدوء الرياح والأمواج نسبيًا بعد توقف دام لـ5 أيام، بينما خرج الصيادون للصيد في بحيرة البرلس بالشبك والغزل؛ بحثًا عن قوت يومهم برغم برودة الجو.

يأتي هذا، بينما يستمر انعقاد غرف العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والغرف والفرعية بمجالس المدن، لمتابعة حالة الطقس غير المستقر التي تشهدها مدن وقرى المحافظة، بينما ينتشر رؤساء المدن والقرى في الشوارع لرفع آثار مياه الأمطار عقب سقوطها مساء أمس على المناطق الشمالية من المحافظة.

رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

ويتابع رؤساء المدن والقرى رفع المياه أولًا من أمام المدارس والمجمعات الحكومية لتسيير حركة المواطنين والطلاب، فضلًا عن تسليك صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كميات المطار.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء نهارًا.

يذكر أن البلاد تشهد نوة «الحسوم»، وهي جنوبية غربية ممطرة وتستمر حتى يوم 18 مارس الجاري، ومتوقع سقوط أمطار خلال هذه الفترة.