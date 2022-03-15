توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. غيوم وشبورة ورياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار الشعور ببرودة الجو في كافة الأنحاء ولكن يعود الوضع للاستقرار نسبيا وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا بداية من الخميس الموافق 17 مارس.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس بارد غدا الأربعاء على كافة الأنحاء بينما يكون شديد البرودة ليلا في مختلف المدن والمحافظات، مع نشاط لحالة الرياح ووجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس

وترتفع درجات الحرارة ويتحسن الطقس بدءًا من الخميس ما بين 3-4 درجات على بعض المحافظات، مع انتهاء فرص سقوط الأمطار التي شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة خلال ال3 أيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 16 08

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 18 09

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 20 10

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.