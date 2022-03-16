أسماك بأسعار مخفضة في منفذ «التموين» بالمنوفية.. الجمبري بـ110 جنيهات

نظم مجلس مدينة تلا في محافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال سيارات متنقلة تقوم ببيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في ظل توفر كافة السلع الغذائية، وكذلك الأسماك.

تخفيضات تصل إلى 30%

وأكد شريف فايز مسؤول منفذ البيع في مدينة تلا بالمنوفية، أن التخفيضات بالسيارات المتنقلة تصل إلى 30%، موضحا أن سعر زجاجة الزيت تبدأ من 20 جنيها، وسعر كيس المكرونة بـ4 جنيهات وتباع لدى التجار بـ7 جنيهات، بينما يباع كيلو الدقيق بـ9 جنيهات.

وأضاف «فايز»، في تصريحات خاصة للوطن، أن سعر الجمبري يبدأ من 110 جنيهات، والسمك اللوت بـ75 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا على شراء الأرز والسكر والزيت والمكرونة والسمنة، موضحا أن المنفذ مستمر في بيع المواد الغذائية حتى حلول شهر رمضان المبارك.

التجار يستغلون انخفاض الأسعار في منافذ البيع

وفجر مسؤول المنفذ مفاجأة حول قيام التجار بشراء المواد الغذائية من المنفذ مستغلين الأسعار المخفضة ويقومون ببيعها في المحال التجارية بأسعار مرتفعة، مؤكدا أنه تم مواجهة عدد من التجار أثناء شرائهم المواد الغذائية بكميات كبيرة وبيعها بأسعار مرتفعة.