«التموين» تفتتح منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في المنوفية

أكد عاطف هلال وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، إنشاء منافذ بيع المواد الغذائية في جميع مدن محافظة المنوفية بأسعار مخفضة، تسهيلًا على المواطنين بمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات الغذائية من قبل الأسر المصرية.

منافذ بيع في كل مدينه بالمنوفية

وأضاف وكيل مديرية التموين بالمنوفية، لـ«الوطن»، أنّ التموين ستبني شادرا ومنفذ بيع في كل مدينة في المنوفية ومنفذين في بعض المدن مثل شبين الكوم وأشمون للزياة السكانية الكبيرة فيهما، ولتخفيف الضغط والإقبال علي مكان واحد، موضحًا أن المنافذ تقام بالتعاون مع التجار وبأسعار جمله ويصل التخفيض فيها إلى 10 و20% على المنتجات المختلفة.

وأوضح أن توفير السلع بأسعار مخفضة محور مهم تقوم به مديرية التموين في المنوفية، والمحور الثاني هو الحملات المكثفة التي يقوم بها مفتشي التموين على المخازن والمحال التجارية لضرب الفاسدين، من خلال ضبط أطنان من المولد الغذائية المخباة بغرض الاحتكار ورفع أسعارها استغلالا للأحداث الدولية والحرب الروسية الأوكرانية.

ضبط 20 طن مواد غذائية في المنوفية

وتابع هلال، أنّ الحملات نجحت، خلال الأيام الماضية، في ضبط 20 طن مواد غذائية منها الزيت والسكر والمكرونة والأرز حاول أصحابها احتكارها لزيادة سعرها، موضحًا أن هذه المحاضر تُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذه الوقائع، مشددًا على استمرار الحملات لضبط الأسواق.