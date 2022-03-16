تجاوزته بالموسيقى.. «منة الله» عازفة بيانو كفيفة ومصابة بمرض نادر

لم تمنعها إصابتها بمرض نادر بأن تتجه نحو شغفها بالموسيقى، فإن كانت فقدت بصرها إلا أن بصيرة الموهبة بداخلها كبيرة، حركت بداخلها الشغف نحو تعلم «البيانو» وحفظ أماكن العزف بداخله، تتحرك أصابعها بنعومة عليه تتحسس أصابع العزف وكأن بينها وبين الآلة قصة حب تنتج مقاطع موسيقية رائعة تشعر بصداها وإن كانت لا تراها.

تعاني من «متلازمة ستكلر»

منة الله حمزة أحمد حسن، 28 سنة، ابنة مدينة الإسكندرية، حصلت على بكالوريوس السياحة والفنادق، رغم فقدان بصرها أثناء الفرقة الثانية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، وذلك على إثر إصابتها بمرض جيني نادر منذ الصغر «متلازمة ستكلر» والذي يؤثر على العين والمفاصل والعظام والسمع، ويصاب به واحد في كل مليون شخص حول العالم.

أعراض المرض

الفتاة السكندرية عانت مع ذلك المرض منذ طفولتها حيث أثر على حركتها حيث أن إحدى قدميها «ملتوحة» عن الأخرى ما جعلها تحتاج إلى اثنان تستند عليهما في الحركة، لذا لم يكن التعليم بالنسبة لها أمر هين بسبب صعوبة الحركة نتيجة تشابه أعراض مرضها بأعراض أمراض الروماتيزم والروماتويد.

تجاوز المرض

وتقول منة الله حمزة، إنها في البداية أصيبت بمياه بيضاء ثم بدأت الشبكية في الضعف ثم انقطعت، لافتة إلى أنها أجرت 20 عملية 5 سنين في الفترة من أولى ثانوي حتى الفرقة الثانية خلال دراستها بالمعهد والتي فقدت خلالها بصرها نهائياً.

الموسيقى.. مرحلة الابداع في حياتها

وأضافت حمزة لـ«الوطن»، أنها كانت تحلم بتعلم الموسيقى وشجعها على ذلك شقيقها التوأم كونها يجيد الموسيقى والعزف على البيانو حيث حفظها أماكن العزف وعدد من المقطوعات ومن ثم ارتبطت بالبيانو على مدار ال7 سنوات الأخيرة.

واكدت أنها في العامين الماضيين أصبحت تعتمد على ذاتها في سماع الاغاني وتجربتها وحدها في عزف ما سمعته على الرغم من معاناتها مع ضعف السمع، إلا أنها تواجه مرضها بالفن فتعزف مقطوعات عن الفن الاصيل، بالإضافة إلى مزج عدد من المقطوعات سويا أطلقت عليها مسمى: «كوكتيل الموسيقى»، مؤكدة على عزمها تعلم أكبر قدر من المقطوعات الفنية.