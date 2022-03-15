مصدر أمني ينفي تجمع أهالي البراجيل بالجيزة

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو لتجمع عدد من المواطنين من أهالي منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة.

مقطع الفيديو قديم

وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، وأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله العام الماضي.

محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات

ويأتي ذلك في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.