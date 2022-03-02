مصرع طالبين وإصابة 4 في حوادث متفرقة ومشاجرة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث متفرقة في عدد من المراكز، اليوم الأربعاء، أسفرت عن مصرع طالبين وإصابة 4 آخرين، حيث لقي طالب مصرعه نتيجة تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بدائرة مركز أخميم، بينما لقي طالب آخر مصرعه تحت عجلات أحد القطارات بمركز العسيرات.

مصرع طالب في حادث تصادم بأخميم

شهد مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم بين دراجة بخارية «موتوسيكل»، قيادة طالب يُدعى «أحمد»، 17 سنة، يقيم بمركز سوهاج، وسيارة ربع نقل مرور سوهاج، قيادة «عصام»، 33 سنة، مما نتج عنه وفاة قائد الدراجة البخارية في الحال.

وأفاد أحد شهود الواقعة بأن الطالب فقد سيطرته على الدراجة البخارية، نتيجة اختلال المقود في يده، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ربع نقل، وبسؤال سائق السيارة أكد أنه فوجئ بالدراجة البخارية تصطدم بسيارته، ولم يستطع تفاديها، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حادث قطار يودي بحياة طالب في العسيرات

وفي مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، لقي شاب يُدعى «مصطفى»، 17 سنة، طالب من مركز جرجا، مصرعه تحت عجلات قطار أسوان القاهرة، فور نقله إلى مستشفى العسيرات المركزي.

وأفادت والدة المتوفي بأنه أثناء عبور ابنها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، اصطدم به القطار، ليلقى مصرعه، وقد تحرر محضر اللازم بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة طالبين في مشاجرة بطما

وفي مركز طما، وقعت مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الإعدادية «أحمد م. ع.»، 15 سنة، و«مؤمن أ. م.»، 15 سنة، بالصف الثالث الإعدادي، بدأت المشاجرة بـ«وصلة هزار» بين الطالبين، عقب خروجهما من المدرسة، تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، أسفر عن إصابة الأول بجروح وسحجات بالذراع اليسرى وكدمة في الوجه، وإصابه الثاني بجرحين رضيين بفروة الرأس.

إصابة طفل في حادث تصادم بطما

كما شهد نفس المركز إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بكسر في الفخذ اليمنى وجرح قطعي بالفخذ اليسرى، نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل به أمام منزله، تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى طما المركزي، ثم تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأوضح شقيق الطفل المصاب أنه اعتاد اللعب أمام منزلهم كل مساء، عقب الانتهاء من استذكار دروسه، وفوجئ وقت الحادث بصوت ارتطام قوي وبصرخات استغاثة شقيقه، ليخرج وأسرته إلى الشارع فوراً، فوجد أخاه ملقى على الأرض والدماء تغطي قدميه، وتبين أن سيارة نصف نقل اصطدمت به، وقام عدد من الأهالي باحتجاز سائق السيارة، وتم نقل الطفل لمستشفى طما المركزي.

وأفاد سائق السيارة المتسببة في الحادث «س.»، 38 سنة، بأنه أثناء قيادته سيارته نصف نقل مرور سوهاج، فوجئ بالطفل أمامه، ولم يستطع تفاديه، فاصطدم به، مما أسفر عن إصابته، وتم التحفظ على السيارة والسائق قيد التحقيق.

إصابة طالب اصطدمت به دراجة بخارية بطما

وفي مركز طما أيضاً، أصيب طالب يُدعى «علي»، 15 سنة، بكسر وجرح قطعي بالقدم اليمنى، نتيجة اصطدام دراجة بخارية به، يقودها «يس ك.»، 20 سنة، وأفاد جد الطالب المصاب بأنه أثناء سير حفيده في الشارع، اصطدمت به دراجة بخارية، مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي.