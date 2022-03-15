التموين: توافر كوبونات شراء السلع لتوزيعها ‏على غير القادرين بمنافذ الشركات

أكد السيد الاستاذ الدكتور /على المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح ‏كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين ‏بمناسبة شهر رمضان المبارك ، واشار السيد الاستاذ الدكتور ‏‏/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان فكرة ‏تلك الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين لتلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط ‏رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات ‏بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات ‏الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية ‏لتجارة اللحوم - شركة تسويق الاسماك)‏

وأضاف السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية ان العامين السابقين قد شهدا نجاحا ‏كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها ‏الاستهلاكية.

هذا وقد تلقى السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية تقريرا حول وضع فئات الكوبونات ‏من السيد اللواء / احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية ، وافاد التقرير الوارد الى معالي ‏الوزير ان فئات الكوبونات ( 20 – 50 – 100 ) جنيه ، واكد ‏التقرير الوارد انه لن يتم استبدال اي كوبون بنقود ، وان ‏البون يتم استخدامه مرة واحدة ، وان البيع متاح لاي مواطن ‏وبأي كمية.‏

واكد اللواء / احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية ان تلك الكوبونات متوفرة بالمراكز ‏الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏‏(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)‏‏(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)‏‏(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا ‏القاهرة)‏‏(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)‏‏(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏‏(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال ‏الماظة)‏

وأشار اللواء / احمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية الى ان النجاح الكبير الذي حققه ‏طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير ‏القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.‏