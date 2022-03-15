التموين: توافر كوبونات شراء السلع لتوزيعها على غير القادرين بمنافذ الشركات
كتب:
وفاء الصعيدي
02:51 م | الثلاثاء 15 مارس 2022
وزير التموين والتجارة الداخلية
أكد السيد الاستاذ الدكتور /على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، واشار السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان فكرة تلك الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية لتجارة اللحوم - شركة تسويق الاسماك)
وأضاف السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان العامين السابقين قد شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية.
هذا وقد تلقى السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا حول وضع فئات الكوبونات من السيد اللواء / احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وافاد التقرير الوارد الى معالي الوزير ان فئات الكوبونات ( 20 – 50 – 100 ) جنيه ، واكد التقرير الوارد انه لن يتم استبدال اي كوبون بنقود ، وان البون يتم استخدامه مرة واحدة ، وان البيع متاح لاي مواطن وبأي كمية.
واكد اللواء / احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان تلك الكوبونات متوفرة بالمراكز الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا القاهرة)(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال الماظة)
وأشار اللواء / احمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى ان النجاح الكبير الذي حققه طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.