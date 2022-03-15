الغرف التجارية: الأسواق تشهد تراجعا مستمرا لأسعار التجزئة

شهدت أسعار البيع للمستهلك ( التجزئة ) اليوم تراجعا جديدا مع استمرار الجهود المشتركة بين القطاعين العام و الخاص للسيطرة علي الموجة التضخمية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية أن أسعار العديد من السلع الغذائية قد شهدت تراجعا بنسب متفاوتة حيث تراوح معدل الانخفاض في مجموعة الخضر والفاكهة بين 10 و 25 % بينما تراوح تراجع أسعار اللحوم بحوالي 15 % وتراوح التراجع في أسعار الأسماك بين 15 و20 % وتراجعت أسعار الدواجن المجمدة بحوالي 20% مع ثبات في أسعار الدواجن الحية عند نفس سعر الأمس طبقا لتقرير غرف العمليات التي تعمل علي مراقبة الحركة اليومية للأسواق .

وجاء تقرير غرفة عمليات مراقبة الأسواق ببيان أسعار البيع للمستهلك كالأتيففي مجموعة الخضر سجل سعر الطماطم 4.5 متراجعا عن 6 بالأمس و سجل سعر الكوسة 6.5 مقارنة ب 8.75 أمس و البطاطس 6 بدلا من 6.5 , بصل ابيض 4.25 بدلا من 5 جنيهات أمس , فلفل اخضر 12.5 بدلا من 15 , وتراجع سعر الفاصوليا ليسجل اليوم 20 جنيها بدلا من 30 أمس وتراجع سعر البسلة الخضراء يسجل 8 جنيهات بدلا من 8.5 أمس , وتراجع سعر الليمون الي 12 جنيها بدلا من 15 أمس .

أما مجموعة الفاكهة:استقر سعر الموز عند 10 جنيهات منذ الأمس وتراجع سعر التفاح الاحمر الي 17.5 بدلا من 28 سعر الأمس وتراجع سعر كيلو الفراولة الي 9.75 مقابل 13 والجوافة 9 جنيهات بدلا من 12.5 , كنتالوب 6.75 من 8.5 واليوسفي ثابت عند 8 جنيهات .

البقوليات :أرز أبيض ثابت عند سعر 10.75 و الأرز المعبأ عند سعر 13.75 مقارنة , الفول الصحيح السائب ثابت عند 24 والفول المستورد انخفض الي 15 جنيها بدلا من 18 جنيها بينما سجل سعر عدس بجبة 21 بدلا من 24 جنيها واستقر العدس الاصفر عند 24 بينما تراجع سعر اللوبيا الجافة الي 21 جنيها بدلا من 22 , والفاصوليا البيضاء 19 جنيها بدلا من 24 جنيها .

مجموعة السلع الغذائية:تراجع سعر الدقيق الأبيض المعبأ الي 12 جنيها مقارنة ب 16 سعر أمس وزيت الذرة 32.75 بدلا من 38 جنيها بينما سجل سعر الزيت الخليط 27 جنيها وتراجع سعر المسلي الصناعي ليسجل 54 جنيها بدلا من 56 جنيها بينما تراجع سعر اللبن البقري ل 15.25 بدلا من 18 جنيها بالأمس .

مجموعة اللحوم و الدواجن و الأسماك :تراجع سعر اللحوم البقري بلدي الي 155 بدلا من 180 , لحم برازيلي 85 بدلا من 105, كبدة مستورد 60 جنيها بدلا من 97 جنيها سعر أمس .

استقر سعر الدواجن البيضاء للمستهلك عند 37 للتجزئة و 33 سعر الجملة وتراجع سعر الدجاج المجمد الي 45 جنيها بدلا من 57 جنيها سعر الأمس .

واستقر سعر أسماك البلطي عند 33 جنيها , البوري تراجع الي 65 مقابل 82 , الفيليه البلطي تراجع الي 89 جنيها مقابل 97 .