حملات تموينية وتفتيشية لمتابعة توافر السلع في قرى أبو قرقاص بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، كلا في نطاق مركزه، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، برصد محتكري السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المرور على محلات البقالة لضبط الأسعار وحماية المواطنين

من جانبه قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إنه تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة على المحال التجارية والبقالة والمطاعم بقرى اتليدم وسفاي وبني حسن وأبو قرقاص البلد، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ بضرورة المرور والمتابعة للمحلات التجارية والبقالة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من غلاء التجار واحتكار وتخزين السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات على مطاعم ومصانع مواد غذائية وبترولية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بالتعاون مع إدارة التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدية بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومصانع المواد الغذائية والمواد البترولية.

من جانبه، أوضح أحمد راشد مهدي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 217 محضرا للمخالفين، وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود لوحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى تحرير عدد 20 محضر خاص بالأسواق، وجاري العرض على النيابة العامة بهذا الشأن.