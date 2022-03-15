ضبط 1299 قضية تموينية متنوعة بينها الاستيلاء على سلع غذائية مدعمة

واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط: 1299 قضية تموينية متنوعة من بينهم 22 قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء، 67 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت 2245٫983 طن، 793 عبوة، 502 أسطوانة، 9 قضايا استيلاء على سلع مدعومة بمضبوطات بلغت 26٫580 طن، 89 ألف لتر، 345 عبوة، 219 قطعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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السلع المضبوطة في المنوفية

2000٫112 طن ذرة صفراء وفول صويا بداخل صوامع بدون مستندات ومجهولة المصدر، 85 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر وزن الواحدة 25 كيلو جراما غير مثبت عليها سعر البيع بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية.

20 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية.

11 طن مكرونة وأرز أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية.

10 أطنان مكرونة وأرز أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية.

السلع المضبوطة في 5 محافظات

39٫075 طن دقيق أبيض وسكر حر وأرز أبيض بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحر الأحمر.

25٫075 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، و4٫750 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر له عن طريق بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

25 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر بدون بيانات ومجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية «تحجر» ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة أسوان.

قائد سيارة نقل حال سيره بمحافظة سوهاج وبحوزته 10 أطنان سكر تمويني معبأة داخل شكائر تم تجميعه للاستيلاء على الدعم المقرر عليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

قائد سيارة حال سيره بمحافظة بني سويف وبحوزته 10 أطنان سكر تمويني، جمعها المذكور ولم يتم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

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السلع المضبوطة في الشرقية

30 طن دقيق أبيض ومسلى بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

10,100 طن مكرونة ودقيق أبيض وسكر حر وزيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية.

1,600 طن لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

السلع المضبوطة في القليوبية

30 طن أرز ودقيق وسكر بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، بحوزة مالك مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

27 طن لحوم ضأن مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر يتم إعادة تعبئتها داخل عبوات أخرى بتاريخ إنتاج جديد لمد فترة صلاحيتها وتشكل خطرا على الصحة العامة، 15 ألف عبوة تستخدم في التغليف، جهاز هواء، 2 ماكينة تغليف، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

2750 قارورة مياه معدنية مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، 18 ألف عبوة «غطاء - يد حامل»، 30 ألف ملصق، 8 قطع فلاتر، خزان، سخان، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المياه المعدنية بدون ترخيص.

6,180 طن أرز أبيض ومكرونة وزيت طعام وسكر حر معبأ داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية.

12,500 طن دقيق وسكر أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

السلع المضبوطة في الدقهلية

17 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

140 طن حديد تسليح بدون مستندات ومجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق لرفع أسعاره، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص.

56 طن حديد تسليح بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق لرفع أسعاره، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص.

11,500 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية.

السلع المضبوطة في الجيزة