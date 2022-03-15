جولدن بيليون تكشف عن توقعاتها لأسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعدما سجلت الأسعار مستوى 900 جنيه للجرام خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 23 جنيهًا للجرام، ويتم تداولها الآن وقت كتابة التقرير عند 877 جنيهًا.

مستويات أوقية الذهب العالمية

وذكرت مؤسسة جولدن بيليون، المتخصصة في أبحاث الذهب في مذكرة بحثية، أن أوقية الذهب عالمياً سجلت تراجعًا بما يقارب 138دولارًا، بعدما سجلت الأسبوع الماضي مستوى 2070 دولارًا للأوقية، في المقابل لم نشهد تراجع بالأسعار في السوق المحلية لأكثر من 23 جنيهًا فقط.

توقعات بوصول جرام الذهب 21 إلى 900 جنيه

وتشير توقعات جولد بيليون، إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية تستهدف مستوى 890 جنيهًا للجرام كهدف أول و900 جنيه للجرام كهدف ثان.

رؤية إيجابية لأسعار الذهب

ووفقاً لتوقعات جولدن بيليون، تظل الرؤية الإيجابية بشكل عام قائمة طالما لم نشهد مستويات أقل في الأسعار من 862 إلى 865 جنيها للجرام، حيث ترى أن هذه المستويات هي الفيصل في تحديد اتجاه تحركات الذهب في السوق المحلي.

سيناريو آخر للذهب

هناك سيناريو آخر لتحركات الذهب خلال الفترة المقبلة، وهو أن نشهد حالة تذبذب في الأسعار حول الأسعار الحالية لحين صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الخاص بتحديد أسعار الفائدة حيث تترقب الأسواق صدور القرار يوم غد الأربعاء.

ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

وتميل جولدن بيليون بشكل عام، إلى السيناريو الأول وهو أن تشهد الأسعار ارتفاعات، على أقل تقدير حتى يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن الفائدة يوم غد الأربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

أسعار الذهب اليوم

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم بين 877 إلى 891 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين بين 1014 إلى 1018 جنيهًا، ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 مابين 760 إلى 764 جنيها.