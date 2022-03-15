القنصل العام في مارسيليا تتفقد الجناح المصري في معرض Mipim

تفقدت السفيرة هايدي سري، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مارسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو، الجناح المصري في معرض Mipim العقاري، بمدينة كان الفرنسية.

القنصل العام تشيد بمشاركة مصر في المعرض

وأشادت السفيرة، بالتنظيم عالى المستوى للمعرض، وكذا بمشاركة الدولة المصرية الفاعلة في هذا الحدث المهم، عن طريق المشروعات الحكومية، التي تنفذها وزارة الإسكان، وكذا المشروعات التي تنفذها شركات التطوير العقاري الخاصة.

وأكدت القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مارسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو، أنها تشعر بالفخر بهذا الإنجاز المصري الكبير، مؤكدة أن مصر أحدثت نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع.

مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وشرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، محتويات الجناح المصري، وقدم نبذة عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وكذا مشروعات تطوير العمران القائم المختلفة.