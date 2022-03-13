«علقة موت» للصوص سرقوا «عجلا» داخل سيارة ملاكي بالفيوم.. تحطمت سيارتهم

حيلة ذكية ابتكرها لصوص ليتمكنوا من سرقة رأس ماشية «عجل» دون أن يراهم أحد، وذلك من خلال استخدام سيارة ملاكي لسرقته ونقله، إلا أنّ خطتهم لم تفلح، حيث لاحظهم شخص فأخبر الأهالي الذين تجمهروا في مدخل القرية واعترضوا طريق السيارة وأوقفوا اللصوص أثناء محاولتهم الهرب، وأخرجوا رأس الماشية وأعطوها لصاحبها، ثم لقنوا اللصوص درساً بإعطائهم «علقة موت»، وحطموا السيارة بالكامل، ثم اتصلوا بالشرطة وسلموهم اللصوص.

ضبط لصوص ماشية

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية الصالحية، بتمكنهم من ضبط لصوص ماشية، عقب قيامهم بسرقة رأس ماشية «عجل» داخل سيارة ملاكي ومحاولتهم الفرار به.

علقة موت وتحطيم السيارة

وأبرح الأهالي اللصوص ضرباً، وأعطوهم علقة موت ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسرق شيئاً ليس من حقه، كما حطموا السيارة المستخدمة في السرقة بالكامل حتى لا يتمكنوا من استخدامها في السرقة مجدداً.

الشرطة تنتقل لمكان الواقعة

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، واستمع إلى أهالي القرية الذين أكدوا رؤيتهم للصوص أثناء سرقة «عجل صغير» من القرية ووضعه داخل السيارة الملاكي ومحاولة الهروب به ليبيعوه في السوق، نظراً لارتفاع أسعار الماشية، فقطعوا الطريق أمامهم وأمسكوا بهم، ثم قاموا بتسليم اللصوص لضابط الشرطة الذي اصطحبهم إلى مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير المحضر اللازم بالواقعة

وحُرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الواقعة وظروفها وملابساتها.