بسام راضي: الرئيس يتابع أدق التفاصيل بشأن الأسعار على مدار الساعة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه في إطار مراقبة الأسعار خاصة السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، كان هناك توجيهًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ومفتشي التموين، بالتنسيق مع الجهات الأخرى الأمنية أن يتم مراقبة التسعير الذي سيصدر غدًا لتسعير الخبز الحر وبعض السلع، على أرض الواقع منعًا لأي تلاعب أو زيادة، حتى لا يتم تجاوز السعر الذي سيتم تحديده غدًا، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع أدق التفاصيل حول الأسعار والسلع التموينية والمخزون الاستراتيجي يوميًا على مدار الساعة.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه كان هناك أيضًا توجيه للتوسع في الحملات الخاصة بتوزيع الكراتين وصناديق تحيا مصر الخاصة بالمواد الغذائية، «احنا بنتكلم في أكتر من مليون كرتونة، سيتم توزيعهم على مستوى الجمهورية بتنسيق ما بين القوات المسلحة والتموين والمحليات وصندوق تحيا مصر».

القوات المسلحة سيكون ليها منافذ توزع فيه السلع الغذائية الأساسية

وأشار إلى أنه سيتم إقامة معرض ضخم للغاية للمواد الغذائية «أهلا رمضان» في أرض المعارض سيبدأ من يوم 24 مارس وحتى 2 إبريل، وهذا المعرض سيشارك فيه الألاف من السلاسل الغذائية والمحلات التجارية الكبرى، وسيكون هناك أيضًا فروع شوادر في جميع المحافظات وايضًا سيتم طرح هذه المواد في سلسلة جمعيتي التابعة لوزارة التموين، فضلًا عن أن القوات المسلحة سيكون ليها منافذ توزع فيه السلع الغذائية الأساسية بسعر مخفض بشكل كبير.

فيه اطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع

وتابع: «كل ده مجهود كبير للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدا لشهر رمضان الكريم، كان فيه اطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع، والحمد لله الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أكد أنه ليس هناك أي مشكلة والأمور كلها مسيطر عليها ومتوفرة في الصوامع وأيضًا استعدادًا لشهر رمضان»، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع أدق أدق التفاصيل على مدار الساعة من خلال اجتماعات يومية مع الوزراء ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.