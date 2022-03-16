وطائف خالية خدمة عملاء بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية في مجال خدمة العملاء، وخصوصا حديثي التخرج الراغبين في الحصول على فرصة عمل بشكل سريع، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف خالية للشباب دائما، لذلك أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصرعن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة BDO Esnad، ما جعل الشباب يتسائلون عن تفاصيل الوظائف الخالية في وظيفة خدمة العملاء.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل الوظائف الخالية في مجال خدمة العملاء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة لـ الوظائف الخالية وحقوق ومميزات العمل، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

موعد ومكان اليوم المفتوح للتوظيف

حددت وزارة الشباب والرياضة عنوان اليوم المفتوح للتوظيف ليكون في 68 برج أبو غالى أمام مترو كلية البنات أمام معرض القرش الدور السابع، يوم السبت الموافق 19 مارس 2022 من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا.

الوظائف المطلوبة

1- خدمة عملاء (Vodafone 888).

2- دعم فنى.

3- خدمة عملاء (Vodafone Cash).

4- خدمة عملاء (Vodafone Baheya).

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مصر الجديدة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الخرجين أو الطلبة.

- يكون الحد الأقصى للسن 33 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف مستواه متوسط فى اللغة الإنجليزية.

حقوق ومميزات العمل

- الرواتب لوظيفة خدمة عملاء (Vodafone 888) أساسى 2200 + 300 KPIs+ بونص كل شهر يصل لـ 2000 جنيها.

- الرواتب لوظيفة دعم فنى أساسى 2200 + 300 KPIs.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يومية + ساعة راحة.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة أسبوعيا.

- تمنح الشركة للعاملين خط VPN مفتوح نت ودقائق.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

- يمكن العمل من المنزل بعد مدة 3 شهور من العمل.