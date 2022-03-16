مصرع سيدتين وطفلين وإصابة آخر في انفجار أنبوبة بالغربية.. «صور»

شهدت قرية المسهلة، بمركز السنطة، بمحافظة الغربية، انفجار أسطوانة بوتاجاز، داخل مطعم أسفر عن مصرع سيدتين وطفلين، وإصابة شخص، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن نشوب حريق هائل في محل في قرية المسهلة، بمركز السنطة، وعلى الفور انتقلت سيارات قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف من أجل السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق شب داخل محل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنازل المجاورة.

المعاينة والتحريات

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، أن الحريق شب داخل محل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن التهام النيران محتويات المحل بالكامل، وأسفر عن مصرع إيمان السيد محمد جاد 30 عاما، وناهد كامل أحمد 51 عاما، والطفلين صفاء عبد الستار الشرقاوى 4 أعوام وعصام عبد الستار الشرقاوي وإصابة والدهما عبد الستار عصام الشرقاوي، وذلك في افتتاح مطعم وانفجار أسطوانة بوتاجاز.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة أسباب الواقعة، وقررت النيابة العامة ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق ، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، والتصريح بالدفن،وشيع أهالي القرية جثامين الضحايا ودفنهم في مقابر العائلة.