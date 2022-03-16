«الغرف التجارية»: سنمد النجوع النائية بسلع «أهلا رمضان» بسيارات متنقلة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة «أهلا رمضان» بدأت اليوم بالفعل في 22 محافظة، وغدًا ستنضم باقي المحافظات للمبادرة، إذ سيتم تغطية كل المنافذ بالسلع وتنظيم سلاسل الإمداد، موضحًا في الوقت ذاته أن المنافسة لم تعد بين المحلات التجارية والسلاسل، بل أصبحت بين المبادرات الحكومية والوزارات على من سيقدم سلع أكثر بأسعار أرخص، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على «أون».

المعرض الرئيسي لمبادرة «أهلا رمضان» سيجرى افتتاحه في يوم 24 مارس

وأضاف «عز»، أن المعرض الرئيسي لمبادرة «أهلا رمضان» سيجرى افتتاحه في يوم 24 مارس الجاري، في أرض المعارض بمركز المؤتمرات، وهذا سيضم كل السلع الموزعة في كل المحافظات، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الغرف التجارية والحكومة والمحافظات لتغطية كل احتياجات المحافظات، كما أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل وصول تلك المنتجات لكل النجوع والقرى عن طريق سيارات متنقلة، خاصة في المحافظات التي تبتعد فيها المراكز عن القرى.

المخابز السياحية

وعن منظومة التسعير في قطاع الخبز السياحي، أوضح أن هناك مجموعتين من المخابز السياحية، الأولى تلك التي تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد الدقيق لهم وجاري التفاوض على تكلفة الإنتاج مع هامش ربح عادل كحد أقصى دون مبالغة في الأسعار لسعر رغيف الخبز، ومن حق المخبز البيع بسعر أقل من الحد الأقصى، فالمفاوضات تسير في هذا الاتجاه، أما النوع الثاني من المخابز السياحية هي التي تعمل في الخبز والحلوى.

أسعار الدقيق والقمح والمكرونة شهدت تراجعًا

وتابع: «بالنسبة لهم سيكون الأمر حرًا لجلب أنواع الدقيق التي يجلبها بمعرفته، ولكن سعر السوق سيهبط في ظل المبادرات الموجودة أهلا رمضان وغيرها وهو ما سيدفعه لخفض الأسعار في ظل المنافسة»، مؤكدًا أنه بمجرد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالوزراء شهدت أنواع الدقيق والقمح والمكرونة تراجعًا في الأسعار بمعدلات لم نكن نتوقعها، مقترحًا أن تدعم الدولة خلال شهر رمضان مخابز الحلويات دعمًا للمواطن في أنواع الحلوى المختلفة من كنافة وقطايف.